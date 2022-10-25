這是什麼蝦？國外一名網友經過河邊時，發現水裡冒出龐然大物，仔細一看竟是巨型蝦子，足部非常壯，鉗子也相當大，而且眼睛還呈現紅色，讓不少網友嚇傻，紛紛表示「這是一隻哥吉拉版的蝦子」。

國外一名網友在河邊拍到水中怪獸，將影片分享至網路，引發討論，只見河水非常乾淨，隨後爛泥裡出現一隻蝦類，體型非常巨大，而且眼睛還反射出紅光，讓拍攝者倒抽一口氣，直呼「那是什麼鬼東西？我的天啊」，影片又被大陸網友「我變成葡萄了」轉發到微博，累積105萬觀看次數。

不少人驚呼「眼睛都紅了，這是怪獸吧」、「體型這麼大，肯定是澳洲物種」、「史前生物啊」、「這要是不小心掉進去，會被牠夾死吧」，還有人分享類似經歷，「我以前也見過，在鄉下的爛泥溝裡，我一直以為是我的錯覺」、「我10幾年也遇過，牠長約20公分全身黑，躲在水稻田裡，很嚇人」。

不少人認為，這可能是「塔斯馬尼亞巨型螯蝦」（Astacopsis gouldi），原產於澳洲的塔斯馬尼亞島淡水，是世界上體型最大的淡水蝦，最大可重達6公斤、長80公分，不過一般2至3公斤左右的個體就算大了，此外雄蝦的鉗子比雌蝦大得多，塔斯馬尼亞巨型螯蝦壽命可達60年，但成長速度比較慢，屬於雜食動物，會吃腐木、樹葉、小魚及小蝦。