周星馳的作品陪伴不少人度過童年，片中有許多經典橋段、台詞讓大家記憶猶新，最近電影《少林足球》中的一幕竟在真實世界上演。近日法國足球甲級聯賽中，竟有裁判在賽場上撿到一支扳手，讓人不禁聯想到劇中角色說出「我本身是一個汽車維修員」的台詞，紛紛激動直呼：「星爺先知！」

Spanner in the works during Toulouse vs Strasbourg.



Yes a “rowdy” fan threw a spanner on the pitch. (📸 L’Équipe) pic.twitter.com/Y1uSocZHI5 — Get French Football News (@GFFN) October 23, 2022

綜合外媒報導，本月23日，法甲土魯斯對陣史特拉斯堡的足球賽事上，主場作戰的土魯斯原本取得2：0領先，下半場客隊史特拉斯堡接連進球，最終以2：2平手。不過在比賽過程中還發生一起意外插曲，裁判斯蒂納特（Jeremy Stinat）竟在賽場中撿到一支扳手，不得不暫時停止比賽，且當時懷疑扳手是從觀眾席扔進來的。

事實上，足球比賽觀眾將物品扔進場內的事情屢見不鮮，常見的有打火機、硬幣或飲料瓶等；著名葡萄牙球員菲戈（Luís Figo）從西甲巴塞隆納轉隊到皇家馬德里的時候，甚至還被丟過豬頭。但據《RMC Sport》報導稱，這次撿到的扳手並不是觀眾亂扔的物品，而是一名園丁在工作時，不小心將扳手遺落在球場上。

然而撿到扳手這一幕，和經典港片《少林足球》的劇情極其相似，當時劇中角色稱自己是一名汽車維修員，「這個扳子是我上螺絲用的，很合理吧」，讓不少網友都紛紛笑說，「笑死，周星馳領先業界二十年」、「我肚子好痛，台詞一直從腦袋跑出來」、「沒想到電影演的都是真的」、「星爺先知」、「還以為是電影梗，結果是真的」、「兇手一定是星爺影迷」。