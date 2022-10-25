台灣嘉義一名養殖業者近日巡視自家生態魚塭時，發現岸邊出現2條蛇纏在一起，嘴部互咬不肯鬆開，遠看就像是一顆球，讓他不禁直呼活了50年，第一次看到蛇打架，影片曝光後，在網路上引發討論，不少人笑著說「真正的蛇吻」。

嘉義市一名從事養殖漁業的網友，近日在自家魚塭進行巡視工作時，發現岸邊出現一顆「巨大蛇球」，不斷在路上扭動，他便好奇的上前查看，還拿出手機拍攝，起初以為牠們正在交配，但兩條蛇的體型稍有不同，一條較大另一條則較小，才知道牠們正在打架，體型大的蛇試圖吃掉小蛇。

影片中可見，兩條蛇互相糾纏，捲成一圈又一圈，較小的蛇咬住體型較大蛇的嘴，經過一番打鬥後，兩條蛇像「談好停戰協議」，隨後一起鬆口，並朝2側不同方向的樹叢離開，讓原PO不禁表示，「活了50幾年，有抓過蛇、養過蛇，看過蛇追著青蛙，看著蛇吞老鼠，就是沒看過蛇打架」。

不少網友表示，「光天化日當眾『蛇』吻，成何體統」、「王錦蛇，牠們會獵食其他小蛇唷」、「人家蛇吻是在喇舌（接吻）啦，你打擾到人家了」、「明明人家就在喇舌，你們在旁邊喊燒（台語，指不關自己的事，卻要強行介入），當然害羞跑了啊」。