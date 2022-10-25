愛牠就不要傷害牠！大陸一名飼主養了一隻土狗，卻因為家人嫌棄，而把狗狗丟棄在50公里遠的地方，大約是基隆火車站到桃園火車站的距離，沒想到一個禮拜之後，牠竟然自己找到回家的路，渾身髒兮兮地出現在家門口，讓飼主震驚又自責，飼主也被狗狗的忠心感動，承諾未來會好好照顧牠、不再棄養。

根據《沸點視頻》報導，大陸重慶一名男子原本飼養了一隻土狗，但因為住處即將拆遷，家人又認為狗狗常常弄髒身體、不好打理，所以十分嫌棄牠，男子只好開車將狗遺棄在離家50公里遠的地方，沒想到一個禮拜過後，這隻狗居然自己跑回家，雖然牠流浪許久，弄得渾身髒兮兮的，但看到飼主仍興奮地搖著尾巴，似乎遺忘了被遺棄、尋找家的孤獨和艱辛。

男子受訪時透露，類似的事情已經不是第一次發生，他之前好幾次把狗送給其他人，但牠隔天就會自己跑回家，沒想到這次把狗送去那麼遠的地方，牠還能夠找到回家的路，讓他心疼地表示：「不知道狗狗這一周是怎麼過來的。」此外男子也十分內疚自責，直言狗真的是人類最好的朋友，並承諾未來會好好照顧愛犬，不再隨意將牠丟棄。

新聞曝光後，網友們都很同情這隻土狗的遭遇，並出言批評飼主，「可憐的狗狗沒遇到好人家，一腔真情真是錯付了！」、「狗還是那個狗，人卻不如狗」、「牠應該配個更好的主人」、「他怎麼好意思發影片？臉皮真厚」、「不想要送給我，這麼有靈性的一隻狗狗！牠不配擁有你的愛嗎！」、「要是我就把這主人咬遍全身，再流浪！」、「這主人怎麼不直接把自己丟了呢？」。