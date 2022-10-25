晚清第一名妓賽金花的一生飽受爭議，她曾是風塵女子下海接客，也曾以公使夫人的身分遊走歐洲上流社會，更有傳說稱她憑一己之力，保住整座北京城，將北京百姓於水深火熱之中救出，成為北京的英雄。

綜合陸媒報導，賽金花年幼時隨父親移居蘇州，為了維持生計，他將女兒賣給娼門，賽金花才13歲就登上蘇州河上的花船學藝賣唱，起初只做為賣藝不賣身的「清倌人」，過沒多久就開始下海接客，並在這時認識了前科狀元洪鈞，洪鈞為她的美色傾倒，1年後就將年僅15歲的賽金花納為三姨太，她的人生也由此有了極大的轉變。

1887年5月，清政府委派洪鈞出使德、俄、荷、奧，洪鈞的正室夫人稱病不願陪同出國，並命令賽金花隨丈夫出訪，因此她便以「公使夫人」的名義出使歐洲4國。出使期間，賽金花在柏林居住數年，到過聖彼得堡、海牙等地，周旋於上流社會，洪鈞還專門請了女伴，教導她禮儀、文化和語言，不久後賽金花就完全掌握了德語，並和丈夫一起受到德皇威廉二世和皇后奧古斯塔·維多利亞的接見，2人甚至生有一女。

然而5年後返國，賽金花遭到正室夫人與其他小妾排擠，只能居住在偏房，洪鈞過世之後，她甚至被趕出洪家，走投無路的她多次重操舊業、開起妓院，還曾有過2段婚姻。

有民間傳說稱，八國聯軍期間，賽金花曾被德軍帶去見過八國聯軍統帥德國將領瓦德西，並和對方說，德國是文明之邦，不該如此濫殺無辜，瓦德西聽了慚愧不已，下令德軍不得胡作非為，賽金花憑一己之力，救了北京城與其百姓，從此成為北京的英雄。

然而歷史學家研究後發現，賽金花和瓦德西並不熟識，就算見過面也不親近，因此她通過勸說阻止瓦德西一事純屬子虛烏有，但她在八國聯軍期間，仍做了許多照顧、保護北京百姓的事情，當時她經常以男裝示人，且多次阻攔欺凌百姓的外國士兵，用德語和士兵溝通，因此百姓都稱呼她為「賽二爺」。

只不過賽金花的晚年生活並不安穩，窮困潦倒的她接受過許多人的接濟，並和女僕顧媽度過人生最後的日子，1936年在北京因病過世。賽金花死後，在好心人的幫助下下葬，並由著名書畫家齊白石替她撰寫碑文，著名書畫家張大千也替她畫了一幅畫像，可見賽金花雖然是名風塵女子，卻獲得不少大師的尊重。