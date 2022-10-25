母愛真偉大啊！大陸湖北一名網友近日發現，自家附近流浪狗生了一隻小狗，雖然鄰居都會幫忙餵養，但原PO的母親擔心小狗營養不夠，因此將牠抱回家養，豈料狗媽媽發現後，竟兩次將寶寶叼走，不願意讓人類收編，讓不少人直呼有靈性。

根據《九派新聞》報導，居住在湖北黃石的肖姓女子近日發現，自家附近一隻流浪狗生下寶寶，雖然鄰居們都會幫忙餵養，但肖姓女子的母親依舊很擔心，因此決定收編狗寶寶，神奇的是，狗媽媽發現孩子不見，疑似嗅到味道跑到肖女家，趕緊將孩子叼走。

肖女的母親發現小狗不見，詢問鄰居才知被狗媽媽叼走，決定再將幼崽抱回來，狗媽媽似乎聽得懂人話，看到有人靠近，立刻叼起自己的孩子，將牠藏在院子最深處，讓眾人看了哭笑不得，最終他們決定不再拆散狗母子，日後會準備更多食物給牠們吃。

不少網友表示，「寶寶看起來胖嘟嘟的，叼起來並不容易，狗媽的母愛很強烈」、「為母則強，狗媽媽叼著寶寶還跑這麼快，真的很感動」、「狗媽媽搶寶寶很感人，但小狗頭朝下被叼著，讓我看了好想笑」、「時候還沒到，等小狗不再依賴母親後，狗媽媽會親自將狗送給人養」、「一般狗媽媽覺得小狗可以自己闖蕩了，就會將小狗往外趕」。