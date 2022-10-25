唐朝詩人李白嗜酒如命，他曾在詩詞中提到「鸚鵡螺杯」，據傳這種杯子像聚寶盆，酒倒進去後永遠喝不完，但由於從未發現實體，因此考古學家都半信半疑，直到在東晉貴族古墓出土一件神奇酒杯，才證實「鸚鵡螺杯」確實存在。

唐朝詩人李白在《襄陽歌》詩中提到，「鸕鶿杓，鸚鵡杯。百年三萬六千日，一日須傾三百杯。」讓不少考古學家好奇，鸚鵡杯究竟是什麼樣的酒器，直至1965年，南京象山發現東晉貴族古墓，裡面出土一件鸚鵡螺實物，才解開眾人心中的疑問，而墓主人是東晉宰相王導後裔，也是大書法家王羲之的叔伯兄弟「王興之」。

華中師範大學歷史文化學院教授姚偉鈞提到，這件酒杯使用鸚鵡螺殼製作，工匠利用鸚鵡螺自然捲曲的形狀，還有內部多層的構造製作成酒器，美酒倒進去後，由於鸚鵡螺杯裡有許多夾層，酒會從殼內的小孔流入各個隔層，飲酒者通常難以一飲而盡，形成喝不完的感覺，也有助興添趣的效果，據說全世界只有3個。

據《南京文旅》介紹，這件鸚鵡螺杯長13.3公分、寬9.9公分、高10.2公分，螺殼口部及背部鑲嵌鎏金銅邊，不僅是為了美觀，也為易碎的螺殼增加保護，而杯子頂部向內彎曲，看起來像一隻轉過頭的鸚鵡，正在幫自己梳理羽毛，而這鸚鵡螺杯目前現藏於南京市博物館，不少考古學家認為，鸚鵡螺杯應是墓主人王興之生前賞玩的寶物，而鸚鵡螺主要棲息於南海，也反映出當時中原一帶與南方的密切聯繫。

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