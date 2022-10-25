狗狗天性愛好自由，而且非常好動，主人帶牠們出去散步時，一定要繫牽繩，以免狗狗亂跑，一不小心傷到其他用路人。大陸近日有民眾外出時，發現路上有人在遛狗，但他越看越不對勁，發現對方的牽繩非常粗，仔細一看才發現那竟是狗的尾巴。

大陸微博帳號「沙雕歡樂指南」分享照片，只見一名主人牽著大白狗，正準備過馬路，但仔細一看才發現，飼主手上拉的不是牽繩，而是愛犬的尾巴，他似乎不想讓愛犬被項圈套住，因此將牽繩拆下來用手拿，但又擔心牠亂跑，所以改拉愛犬的尾巴。

大白狗被飼主拉住尾巴，就算非常不舒服，依舊全程乖乖配合。(圖翻攝自微博/沙雕歡樂指南)

照片曝光後，在網路上引發討論，不少人笑著說「看第一眼時完全不會覺得有問題」、「我還想說這條牽繩怎麼這麼粗，沒想到是狗狗的尾巴」、「這隻狗的脾氣太好了吧」、「一般的狗是不讓人碰尾巴的，主人居然沒事。」不過其他飼主看了非常擔心，表示「不可以經常拉狗尾巴，牠們的尾巴連著脊椎，這樣很容易受傷」。

香港寵物酒店《Pet 360》提醒，狗的尾巴位置剛好在脊椎最末端，也算是脊椎的一部分，不論狗的尾巴是長是短，拉扯牠們的尾巴都是危險行為，有可能使狗的尾巴肌肉受傷，嚴重還可能因傷到脊椎神經而終身癱瘓，狗尾巴的肌肉群還用於施力排泄，肌肉若受傷就可能導致失禁，另外尾巴還平衡作用，肌肉受損會使狗狗走路、跳躍出現問題。