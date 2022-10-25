現在不少商家都會帶寵物一起上班，不但能隨時注意毛小孩的狀況，也可以趁機吸引生意。大陸一名女子逛傳統市場時，看見一處攤販有一隻黃金獵犬在幫忙顧攤，只不過工作似乎太辛苦，牠露出生無可戀的表情，然而發現客人上門後，竟一秒轉變成「職業假笑」，讓女子覺得又心疼又好笑。

綜合陸媒報導，廣東廣州一處傳統市場的一個菜販飼養了一隻黃金獵犬，牠相當乖巧聽話，每當飼主不在時，牠就會坐在攤位前幫忙顧店。日前一名辛姓女子到市場購物，當時她正在別處挑菜，回過頭就看見黃金獵犬端坐在攤位前，擺出一臉生無可戀的表情，讓覺得可愛又好笑，主動和牠打了2次招呼，狗狗才反應過來，立刻露出「職業假笑」，讓辛姓女子笑翻了，直呼：「牠笑得跟面前得苦瓜一樣。」

辛姓女子受訪時透露，這隻黃金獵犬經常出現在市場裡，是該攤位菜販飼養的寵物，附近許多民眾都有看過牠幫忙擺攤的樣子，當時拍攝影片當時，雖然飼主也坐在旁邊，狗狗仍盡責地擔任「店主」顧攤，但牠似乎有些職業倦怠，露出了比面前苦瓜還要更苦的疲憊表情，直到發現客人上門才急忙掛上笑容。

影片在網路上曝光後，立刻吸引大批網友觀看，許多人都相當心疼這隻黃金獵犬，卻又忍不住覺得好笑，紛紛留言，「沒有一口狗糧是白吃的」、「狗狗被迫營業了」、「PO主應該多幫忙買點，狗狗才能早點下班」、「狗都不愛上班，何況人呢」、「生活太難了，這年頭連狗狗都要出來賣笑了」。