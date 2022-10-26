大陸一名男子日前中了彩券頭獎，贏得2.19億人民幣（約新台幣9.68億）的獎金，他透露自己並未將這個好消息告訴妻子、小孩，只因為擔心他們太過膨脹，未來就不會努力工作了，於是打算將其中500萬人民幣捐給慈善機構（約新台幣2210萬）。

根據《光明網》報導，來自大陸廣西的李先生從10多年前就開始定期購買彩券，但買了4、5年都沒有中過獎，於是他決定改變策略，選定了一組喜歡的數字就開始「養號」，不過大部分都還是沒中獎，只有偶爾中了幾十塊人民幣（約新台幣44元以上）。

由於買彩券是李先生的業餘愛好，家人並不反對，李先生對於中獎一事也抱持平常心，「投入的錢還能接受，主要是買個希望。」日前李先生花了160人民幣（約新台幣707元）購買3張彩券，未料竟幸運中了2.19億人民幣，他興奮前往南寧領獎，並找了間賓館住下，直言自己「一整天都待在賓館睡覺，怕出去逛把彩券弄丟了！」

相比其他中獎者，李先生很沉穩冷靜，他透露自己沒有將中獎的事情告訴老婆、小孩，「怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了。」不過李先生尚未決定這筆獎金的用途，打算未來再慢慢規劃如何使用，但先將其中的500萬人民幣捐給慈善機後、做功德。