印尼蘇門答臘島一名54歲婦人近日到叢林採集橡膠，豈料卻遲遲未回家，家人發現後趕緊報警，經過兩天的搜救，發現婦人失蹤地附近的林地裡躺著一條巨蟒，身形異常肥大，搜救隊猜測婦人可能被吃掉，剖開蟒蛇後果真找到屍體。

Grandmother, 54, is eaten alive by 22ft python: Giant snake is cut open by locals in Indonesia who found the creature with human-sized lump in the middle while searching for victimhttps://t.co/Ekj1AYI7Lk — NEWS MAKER (@NEWS_MAKER) October 25, 2022

根據《每日郵報》報導，蘇門答臘島占碑省（Jambi）一名54歲婦人潔荷拉（Jahrah），近日到自家附近林地採集橡膠，但卻沒有回家，家人相當擔心趕緊報警，村民們與員警進入叢林搜尋，但都未找到潔荷拉的身影，宛如人間蒸發了一樣。

經過2天的努力依舊未果，搜救隊發現，潔荷拉失蹤的林地附近，躺著一條6.7公尺長的網紋蟒（Reticulated python），身形非常巨大，腹部異常隆起，村長安托（Anto）大膽猜測，潔荷拉可能被蟒蛇吞下肚，眾人剖開蟒蛇的肚子，果真找到潔荷拉的遺體，衣服都還完整的穿在她身上。

員警檢查屍體後提到，潔荷拉的死亡過程恐怕非常痛苦，蟒蛇會先以利牙咬住獵物，再用身體纏繞對方，直到獵物無法呼吸，隨後大口吞噬，整個過程須花2個小時，潔荷拉可能是在還活著的情況下，被大蟒蛇緩緩吞下肚，通常來說，蟒蛇要消化完人類須花幾週的時間，所以蟒蛇吃飽後，就只能待在原地休息。

安托提到，當地附近還有許多巨蟒出沒，造成村民人心惶惶，先前他們還捕獲到另一條長達8.2公尺的蟒蛇，但牠體型實在太巨大，一不小心就讓牠溜走，巨蟒還吞了2隻常出沒於森林的山羊，而印尼偏遠森林裡存在大量網紋蟒，主要以野生動物為食，但偶爾也會吃人類。