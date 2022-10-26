英國一處廢棄百貨即將改建為酒吧，未料工人施工時，竟挖出一座埋有307具遺骸的亂葬崗，考古學家推測，這些遺骸最早可追溯到15世紀，且超過半數都是孩子，大部分遺骨的頭骨上還有致命傷，應該是在戰爭中遭受攻擊而死亡。

Archaeologists discover 307 skeletons - half of them children https://t.co/KrBsE8iUFt — Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2022

根據《每日郵報》報導，威爾斯西南部的彭布羅克郡（Pembrokeshire），有一間廢棄百貨即將改建為酒吧，正當工人在現場施工時，竟在地下發現一座擁有307具骸骨的亂葬崗，且超過半數都是孩子，考古團隊的現場負責人安德魯（Andrew Shobbrook）指出，該處埋葬了身分地位差距極大的人，從普通市民到富人都有。

考古團隊還表示，這些遺骸最早可追溯到15世紀的戰爭，或是威爾斯最後一位親王歐文·格林多（Owen Glendower）領導的一次城鎮攻擊，而且大部分遺骸的致命傷都落在頭骨上，可能是由箭頭或彈藥造成。除此之外，其中一具遺骸的手上還握有聖杯，考古學家推測他可能是某個重要的人物，目前仍在研究中。

這次的考古發現還挖掘出馬廄、閱覽室和醫院等，考古學家判斷這裡應該為600年前的基督修道院，且一直到18世紀以前，這裡都被當成墓地使用。此外，現場還出土了一些磁磚和其他人工製品，它們皆被存放在附近一間負責清潔、烘乾的商店內。