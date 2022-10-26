日本福岡市近日發生汽車竊案，一輛停放在停車場的高級轎車被偷走，附近監視器又未清楚拍到嫌犯長相，所幸一名路人目擊嫌犯偷竊過程，之後還接受電視台採訪，目擊者還試圖畫出竊賊的樣貌，豈料畫像宛如漫畫《名偵探柯南》裡的犯人，意外成為竊案亮點。

目擊者受訪描述竊賊長相，還繪出對方的畫像，但成果一出讓網友全笑翻。(影片來源/YouTube/FNNプライムオンライン)

根據《富士新聞網》報導，一輛價值1200萬日圓（約新台幣261萬元）的高級轎車「Lexus LX」，停在福岡市中央區一處停車場，豈料10月15日凌晨1點30分左右，一名行跡詭異的男子靠近車輛，隨後拿出工具試圖撬開車子，路人經過發現後趕緊報警，但男子作案時間僅3分鐘，當員警到達為時已晚。

目擊者接受採訪提到，當時他看到有人在撬開汽車，看起來不像在修車，讓他驚覺不對勁，認為對方不是車主，應該是一名竊賊，所以才趕緊報警，但竊車賊動作實在是太快了，警察還沒趕到就已成功行竊，隨後他還試圖畫出竊車賊長相，指對方身高約170公分，但畫像中的竊賊全身被塗成黑色，完全沒有五官。

畫中竊賊看起來像漫畫《名偵探柯南》裡的犯人，意外成為竊案亮點，不少網友笑著說「這個目擊者真的是天才，只要看過柯南，就知道這一定是嫌犯」、「靈魂畫家」、「看起來像外星人，如果是非地球人做案，警方應該很難調查」、「當我看到畫像時，突然想起童年，覺得非常眼熟，原來是《名偵探柯南》的犯人啊」。