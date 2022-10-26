婦產科醫師蘇怡寧近日分享一段超音波影片，只見短短的7秒內，在子宮中的寶寶竟睜開眼睛，還露出嘟嘴、微笑的表情，讓網友們都嘖嘖稱奇，忍不住直呼：「太療癒了！」影片也吸引上萬人按讚。

蘇怡寧在臉專粉專發文，表示有不少準媽媽來產檢時都會問他，寶寶在肚子裡面會不會睜開眼睛，因此他特地PO出一段影片，證明寶寶在肚子內確實會睜眼，只不過時間很短、不易察覺，且無論寶寶睜不睜眼其實都不重要，蘇怡寧笑說：「因為你子宮內沒裝燈，眼睛打開了應該也沒什麼好看的。」

從蘇怡寧分享的超音波影片中可以看到，雖然只有短短的7秒，但寶寶不但張開雙眼，還做出嘟嘴、微笑等表情，吸引上萬網友觀看、按讚，大家都感到驚訝不已，紛紛留言，「那可以自費子宮內裝LED嗎？寶寶怕黑但寶寶不說」、「感覺寶寶在跟媽媽撒嬌，小臉貼在媽媽的身體裡蹭呀蹭的，搭上淺淺的滿足微笑，一臉好安心的幸福感，好可愛」、「這畫面也太可愛太療癒了」、「太酷了，這是上帝的視角啊！」

寶寶在子宮內除了會睜眼，其實還可以感受到味覺。先前外國有一項研究發現，胎兒會對媽媽吃下的東西做出反應，像是吃了味道偏苦的甘藍菜，寶寶就會露出嘟嘴、不開心的表情；如果媽媽吃的是有甜味的胡蘿蔔，寶寶則會露出微笑的表情。