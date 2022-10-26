大陸江蘇南京市2018年發現明朝皇帝「朱元璋」女兒的墓葬，詭異的是，古代夫妻死後通常會合葬，但附近卻找不到駙馬的墓室，讓考古學家相當困惑，查看史料後發現，朱元璋應該是認為駙馬身分太低，沒有資格與自己的女兒葬在一起。

明朝臨安公主古墓被挖出，可惜已被盜墓者洗禮，墓室內的棺槨和陪葬品全都消失。(影片來源YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，南京市考古研究院2018年5月接獲通報，得知雨花台區機場路的施工路段挖到古墓，到場進行勘查，發現此為明朝墓葬，形式為「券頂三券三伏」，南京師範大學社會發展學院祁海寧教授解釋，指墓葬牆壁與頂部共用了6層磚砌造，三層豎立磚「券磚」，另外三層是平鋪磚「伏磚」，主要出現於明朝貴族墓葬。

整座墓葬由墓坑、墓道及磚砌墓組成，使用台階式墓道，非常特別，磚牆修建的相當精緻，但挖到前室時發現，該墓已被盜墓賊挖過，讓考古人員很失望，但仍不放棄繼續挖掘，在前室發現一個「鸞鳳紋銅鏡」，上面刻有製造日期「洪武七年八月」，顯示墓主人是一名皇家女性，到了擺放棺槨的後室，發現棺木、屍骸及陪葬品都已不見。

所幸考古人員在墓室泥土裡，發現數十件精美陪葬品，例如金飾品、金冥幣，還有一件綠色琉璃瓦，專家表示，古時稱綠色為青色，也代表東邊，太子住在東邊，所住王宮也被稱做東宮，陪葬品能使用綠色琉璃瓦，身分通常是公主或與親王有關係的人物，隨後他們順利找到墓誌，上面寫著「臨安公主壙誌」，得知她是朱元璋的長女。

根據墓誌介紹，臨安公主名叫朱鏡靜，下嫁給駙馬都尉李祺，享年62歲，她的母親是成穆貴妃孫氏，18歲時嫁給朱元璋，而且備受寵愛，還曾幫馬皇后協理六宮，表示臨安公主兒時生活應該非常幸福，由於朱元璋曾下旨，公主只能嫁給功臣或一般官員的兒子，不能嫁給皇親國戚，主要就是為了利用婚姻關係鞏固統治權，因此臨安公主成年後，就下嫁給開國功臣李善長的兒子「李祺」。

奇怪的是，古代夫妻過世通常都會合葬，但在臨安公主的墓室裡，卻只有她的棺槨，在附近也未找到李祺的墓葬，南京市考古研究院龔巨平提到，朱元璋為了鞏固政權，誅胡惟庸九族，豈料十年後他又翻舊帳，認為當年還有漏網之魚，下令處死李善長，李祺也成為罪犯的兒子，《明史‧李善長傳》寫到，李善長被處死時李祺還活著，他與公主被朱元璋發配到現今的江浦一帶，朱元璋應該是認為駙馬身分低，而且還是罪臣之子，因此禁止他與公主合葬。