古代女子社會地位低下，就算出生於皇室之類，婚姻大事仍無法自己作主。唐太宗的小女兒新城公主，原本的婚姻生活幸福美滿，丈夫卻因為武則天要爭權奪利而過世，後來轉嫁給另一名宰相，未料對方待她不好，甚至有傳言指出，丈夫將她家暴致死。對此歷史學家回應，事實可能和我們想的不一樣。

新城公主是唐太宗和長孫皇后的女兒，也是所有公主中年齡最小的，因此備受父母寵愛，大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，新城公主原本的封號為衡山公主，在適婚年齡時，唐太宗原本要把她許配給宰相魏徵的兒子魏叔玉，他生前曾向唐太宗舉薦杜正倫、侯君集等人，然而他死後，杜正倫獲罪被罷黜，侯君集謀反被斬首，使唐太宗心生疑慮，命人毀壞其墓碑，還撤銷了原本新城公主的婚約。

幾年後，唐太宗安排新城公主改嫁長孫皇后的親戚長孫詮，不過婚禮還沒辦成，唐太宗便駕崩，公主的婚姻大事全轉移給她的同胞哥哥唐高宗打理，公主與長孫詮2人也感情融洽、婚姻幸福。然而好景不常，隨著長孫家族在與武則天的政治鬥爭中敗落，長孫詮被流放巂州，後又被武則天的心腹暗殺，導致公主的第一段婚姻以悲劇收場。

後來新城公主在姊姊東陽公主的介紹下，又嫁給宰相韋正矩，但根據《新唐書》記載，2人的婚姻生活並不幸福，韋正矩「遇主不以禮」，沒幾年公主就因不明原因死亡，唐太宗得知消息震怒，命三司雜治（三司為大理寺、御史台、刑部），韋正矩被認為是害死公主的兇手，最終遭到處死。

于賡哲解釋，有不少說法稱新城公主是被韋正矩家暴而死，但在正史上並沒有相關記載，甚至連新城公主的死因都不清楚，因此不能斷言韋正矩就是「殺人凶手」；除此之外，若韋正矩真的害死的公主，唐高宗不太可能在他死後，又允許他和公主合葬。