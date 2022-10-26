不少人認為宇宙如此大，其它星球一定有外星人存在，每當地球上發現難以解釋的事時，許多人就會聯想到外星人。美國一名網友近日使用Google街景時，發現一輛行駛的汽車後座，竟出現一個詭異生物，讓她驚呼「長得好像外星人」。

根據《鏡報》報導，45歲帕特森（Crystal Patterson）近日使用Google街景，瀏覽美國緬因州的街道景像，發現一輛行進中的車子後座，出現一個奇怪物體，讓她忍不住放大看，發現後座並非是人，全身呈現深咖啡色，似乎正對著鏡頭看，讓她不禁聯想到外星人，將照片PO網詢問「誰能告訴我，後座這是什麼？」

帕特森提到，當時她正在查看「車庫拍賣」（garage sale）的地點，正好瞥見這輛行駛中的汽車，由於駕駛穿著無袖上衣，讓她第一眼以為對方全裸，因此好奇的多看幾眼，放大一看發現，車後座有一個詭異生物，看似人形但卻不像人類，擁有非常大的三角白色眼睛，不過有網友認為，後座可能坐著一名穿著蜘蛛人裝的孩童。

TikTok用戶「hidden.on.google.earth」也曾使用Google街景發現詭異畫面，在某處山區拍到類似外星人的身影，他的身形非常長，頭部呈現圓形，手臂擺成歪曲的形狀，不過多數人認為，這是「谷歌地圖背包客」（Google Trekker），由於Google地圖都是使用街景車拍攝，但有些地方車子無法抵達，就會派出Google攝影師揹著攝影機，拍攝更細微的街景或風景，讓地圖更加精確，而攝影機正好就是一顆球體，與用戶拍到的影子非常相像。