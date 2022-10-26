外國一名男子近日買了一個可以查看耳朵及時畫面的掏耳棒，收到貨後便好奇試用，未料他在耳朵裡發現一個不明白色物體，且不管怎麼挖它都不為所動，花了好長一段時間才終於取出，他仔細一看才發現，這竟是黏在蘋果上的貼紙，讓他瞬間傻眼。

根據《LADbible》報導，外國男子艾利斯（Ellis Lloyd Jones）日前在TikTok上傳一段影片，他透露自己網購了一支掏耳棒，不同於一般傳統的掏耳棒，這一支上面還裝有手電筒和攝影機，讓使用者掏耳朵的同時，也能清楚看見自己耳朵內部的狀況。

艾利斯對於自己耳朵裡長什麼樣子、有多少耳屎感到好奇不已，興奮地將掏耳棒放入耳內，未料竟看見一個不明的白色物體被耳垢覆蓋，並黏在耳壁上，他立刻使用掏耳棒「開挖」，結果最後居然挖出一張黏在蘋果上的貼紙，雖然上面沾滿了耳朵的汙垢，但蘋果的品牌仍清晰可見，讓艾利斯十分傻眼，直言自己好幾年沒吃過這個牌子的蘋果，這也意味著這張貼紙已經在他耳朵裡待了好幾年的時光。

影片曝光後，許多網友都跟艾利斯一樣震驚，截至目前為止，觀看次數已經超過600萬，大家紛紛留言，「這貼紙是怎麼進去的？又是怎麼在你耳朵裡待那麼長時間的？」、「我想知道，挖出來以後你的聽力有改善嗎？」、「天啊！一開始我還以為你挖出了自己的耳膜！」、「我以前也在自己的耳朵裡發現3個耳環」、「我曾經在某人的耳朵挖出大富翁零件，但他說他已經10年沒玩大富翁了」。