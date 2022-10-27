大陸海南一名釣客與朋友近日到河邊釣魚，附近住戶飼養的黑豬竟跑了過來，隨後停在他們釣魚的地方，站在原地一動也不動，讓釣客看了非常傻眼，他的朋友嘗試坐在豬背上，想以此方式趕走黑豬，沒想到牠竟沒有任何反應，還待在原地發呆。

根據《沸點視頻》報導，海南海口一名林姓釣客近日與朋友到河邊釣魚，釣魚釣到一半時，附近住戶飼養的黑豬竟走了過來，站在他們釣魚的地方，釣客們怎麼趕也趕不走，當他們無計可施時，其中一人竟直接坐在牠的背上。

有趣的是，黑豬被當椅子坐後，竟然沒有任何反應，原地定格像是一尊雕像，讓釣客們哭笑不得，他也將過程拍了下來，林姓釣客提到，當時看到這一幕覺得很好笑，朋友坐了約幾分鐘後，黑豬也沒有做出太大反應，全程站在原地眼神死，就像失了魂一樣，但沒過多久牠就默默離開。

影片曝光後，不少網友笑著表示「有沒有可能是豬在發情」、「牠可能是想起上輩子的事，那些做牛做馬的日子」、「人家有點心事，你就坐人家身上？」、「還是要小心，萬一黑豬突然有反應，人可能會被甩進河裡」、「豬皮座椅」、「黑豬心想：敵不動，我不動」。