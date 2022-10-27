貓咪是天生的獵食者，不管是為了填飽肚子還是好玩，抓老鼠都是出自於本能。近日一名大陸網友在路中央捕捉到貓抓老鼠的畫面，意外掀起熱議，眾人全被貓咪「借車殺鼠」的心機舉動嚇傻了，好在最後老鼠成功逃脫，免於一死。

根據網路上瘋傳的影片顯示，當時貓咪在馬路上逗弄老鼠，一輛白色貨車見狀還因此停在路中央讓道，順便觀戰，只見老鼠踉蹌了幾步後又被貓咪當作沙包，一路窮追猛打、玩弄追趕，卻不殺也不吃。面對貓咪的連環攻勢，老鼠不斷奔逃，直到被徹底惹火後忍不住回頭恫嚇，貓咪才悻悻然地轉頭離開。

但老鼠被貓咪這一鬧，顯然喪失了判斷能力，直接跑到一台大卡車的前輪下避險，讓人看了捏一把冷汗。奇蹟的是，老鼠躲過行進間的前輪，從擋泥板鑽出，卡車駕駛也發現到老鼠而即時煞車，並且下車跑到後輪處驅趕，才保住老鼠一命。

影片曝光後，原PO對於貓咪逗弄老鼠卻不殺的舉動感到疑惑，其餘網友則紛紛留言回應「吃飽了就只是玩吧」、「借車殺鼠，太高招了」、「貓咪想吃『鼠片』了」、「貓：給老子滾到輪胎下面，快一點」；也有網友大讚駕駛善良，還特別下車驅趕老鼠，不願殺生。