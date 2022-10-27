現代不少人會飼養寵物和自己作伴，可愛的毛小孩總讓飼主感到療癒，但有時牠們也會鬧出哭笑不得的笑話。大陸一名男子走到陽台上透氣時，竟被愛貓一腳給反鎖在屋外，曬了整整2個小時的太陽才終於獲救，不少網友看到影片後都笑翻了。

綜合陸媒報導，大陸一名男子養了2隻白貓，經常會在抖音帳號「暖陽喵Home」上分享和貓咪的日常互動。今年8月某天，男子在家因為冷氣吹到有點不舒服，於是走到陽台透透氣，未料他前腳才剛踏上陽台、把玻璃門關上，其中一隻在跳台上休息的白貓，後腳就踩上門鎖，直接把飼主反鎖在陽台上。

等到男子準備回到屋內時，才終於發現這個噩耗，然而不管他怎麼拍打玻璃窗、呼喚愛貓的名字，貓咪都不為所動，始終用屁股面對飼主，讓他曝曬在太陽下長達2個小時，男子身上的汗都把衣服給浸濕，甚至能擠出水來，最後是男子的女友察覺不對勁，趕到家裡才把他從陽台上解救出來。

而被貓反鎖的整個過程，都被家中裝設的監視器給拍了下來，事後男子將這段影片分享到抖音上，很快就引發熱議，截至目前為止觀看次數已經突破50萬，大家都紛紛笑說，「小貓咪能有什麼壞心思呢？牠就是想把你關在陽台而已」、「這不是貓，是仇人」、「這是隻有想法的貓」、「一隻貓害你的機率可能很低，但絕對不是0」、「牠絕對是故意的」。