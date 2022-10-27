清宮劇《後宮甄嬛傳》劇情精采絕倫，播出11年至今熱度不減，近日大陸上海有16名大媽，有感退休生活太無聊，特別包下劇組翻拍《甄嬛傳》過戲癮，影片曝光後已累積逾百萬觀看數，瞬間爆紅。

綜合陸媒報導，大媽版《甄嬛傳》的翻拍策劃者彭先生曾從事網際網路相關行業，因為媽媽熱愛跳民族舞，看電視時也喜歡模仿，但退休後日子過得太無聊，碰巧媽媽身邊也有一群相同境遇的老人，於是彭先生靈機一動和從事旅遊的朋友共同註冊公司，特別為45歲以上的女性提供影視拍攝和主題旅遊的新產品。

此舉果然吸引不少人注意，上月7日，包含彭先生的媽媽，一共16名大媽包車前往浙江金華橫店影視城，翻拍微電影《甄嬛傳》，他們平均年齡62歲，最大的70多歲。不過雖然劇中女性角色居多，但皇上是核心人物，於是其中一名大媽就以外出為由，將丈夫騙到橫店拍戲。

開拍前，彭先生請來攝影團隊為這群業餘演員講解演戲技巧，「其實很簡單，主要就是消除大家對鏡頭的恐懼感」，至於服裝、化妝和道具，只要捨得花錢，都不是問題，拍攝過程也算順利，只花半天時間就將一段10幾分鐘的戲拍攝完成。儘管期間出現不少演員笑場的情況，但整體來說大家都很開心一圓演員夢，尤其是「皇上」原本有些不高興，覺得沒人陪他聊天，但完成拍攝後非常興奮，「畢竟過了一把皇帝癮」。

據悉，這趟3天2夜的旅程，包括聘請導演、吃飯住宿、租大巴等所有費用，每人出資不到4000元人民幣（約新台幣1.8萬元），但大媽們都非常滿意，紛紛表示「這是我第一次體驗，圓了年輕時的夢」、「謝謝這次給了我這麼美好的回憶」，更有人開玩笑喊話「下次有大片，記得找我」。

這部長約15分鐘的微電影於上月28日在影音平台發布，至今已累積逾109萬觀看數，不少網友直呼「說不定歷史中的後宮，真的就是這樣的」、「會不會阿姨們這個身形才是妃子的常態，演員們都太瘦了，跟紙片人一樣」、「阿姨都慈眉善目的開場，其樂融融到我根本看不出來誰是反派」。