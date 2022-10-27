魚類向來給人記憶短暫的印象，因此記憶力差的人，總會被人稱做「金魚腦」，不過有研究發現，金魚的記憶力其實並不短。英國牛津大學團隊日前對金魚進行研究，發現牠們不僅記憶力佳，而且還有「導航能力」，可說是非常聰明。

根據《Eurek Alert》報導，哺乳動物、鳥類和爬行動物天生具有導航能力，大腦會根據過去經驗和時間等各種訊息，判斷自己所在位置及前進的方位，為了瞭解魚類腦內是否具有與陸地生物相似的空間導航系統，牛津大學研究人員對金魚進行研究。

生物學家西博（Adelaide Sibeaux）提到，他們訓練出9隻金魚作為實驗對象，在特製魚缸裡貼上黑白相間、均寬2公分的垂直條紋，以此計算金魚的游泳距離，當訓練過的金魚游到70公分時，西博就會「揮手」指示牠們回頭，按照設定好的路線游回原點。

實驗後發現，9條魚中有8條魚在沒有手勢引導下，也能準確記住何時、如何折返，並成功獲得食物獎勵，就算將魚缸中的條紋改成2公分的格子，金魚依舊不會搞混，不過若將條紋改成1公分時，金魚就會被混淆，在較短的位置轉身折返，顯示魚類會以環境計算距離。

西博表示，結果也顛覆「金魚只有3秒記憶」的刻板印象，而且不同於陸地生物透過測量眼睛與周遭物體的角度來推算距離，金魚是通過尋找環境變化來估算，例如金魚在野外時，可能會透過石頭、藻類等掌握移動距離，除了普通金魚外，團隊對尖吻棘魨（Rhinecanthus aculeatus）進行實驗，發現牠們同樣也會計算距離。