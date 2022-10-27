美國一名女子去年到墓園實習，發現某個陌生人的墓碑上，竟刻有餅乾食譜，讓她感到好奇不已，抄下食材後就回家製作，結果烤出來的成品味道讓她大吃一驚，忍不住驚呼：「好吃得要命！」

根據外媒報導，33歲女子格蘭特（Rosie Grant）之前就讀馬里蘭大學（University of Maryland）的圖書館及資訊科學碩士，因為修課關係，去年她來到華府特區的美國國會公墓（Congressional Cemetery）實習，並在教授的鼓勵之下，創建了一個名為「幽靈檔案」（Ghostly Archive）的TikTok帳號，專門用來記錄自己的實習生活。

實習過程中，格蘭特在陌生人的墓碑上發現了「餅乾食譜」，上面只列出了食材，而沒有製作方法，儘管如此，格蘭特在好奇心的驅使下，仍將食譜記下來，並回家利用奶油、糖、香草精、蛋、麵粉、小蘇打、鹽，成功烤出美味的擠花餅乾（Spritz Cookies），讓她忍不住直呼：「好吃得要命！」

這次經驗為格蘭特打開了一扇新世界大門，她開始尋找全美國各處的「墓碑食譜」並回家料理，這個行動也逐漸成為她的愛好，對此格蘭特表示：「按照這些食譜料理，讓我看到了死亡的另外一面。」她透露自己在實習之初，對墓園還沒有太多了解，沒想到後來卻有這麼多的收穫，「這是一種紀念亡者的方法，同時也在慶祝他們曾有過輝煌的人生。」