千萬不要做壞事！智利一名男子行竊後打算翻柵欄逃跑，卻不小心失足，導致睪丸遭柵欄刺穿，男子不但東西沒有偷成，還整個人卡在柵欄上動彈不得，引來路人駐足圍觀，救援人員到現場後，先將男子用垃圾桶墊高，再鋸斷部分柵欄，將他連柵欄一同送醫急救。

Clínica Universidad de Los Andes abrió indagatoria por filtración de fotos del empalado en Vitacura https://t.co/WUXhbY8sTD — Página 7 Chile (@Pagina7Chile) October 21, 2022

根據《BioBioChile》報導，這起事件發生在智利的維塔庫拉，本月14日晚間11點左右，一名男子行竊之後打算跨越柵欄逃跑，未料過程並不順利，男子意外失足導致生殖器被卡在柵欄上，睪丸更是直接被刺穿，需要專業人員協助才能脫困，路過的民眾見狀紛紛掏出手機拍照，而照片曝光後，很快就在網路上瘋傳。

救援人員抵達現場後，不敢輕易將柵欄從男子體內拔除，害怕一不小心就造成更嚴重的傷害，最後只好先拿2個垃圾桶墊高男子身體，讓他不必繼續懸空，確認沒問題之後，再用電鋸把柵欄鋸斷，隨後連人帶柵欄一起送往洛斯安第斯大學附屬醫院治療。

針對現場救援照片在網路上流傳一事，院方表示已經展開調查，因為這侵犯到病人的權利，但對於該名男子後續的狀況並沒有多做說明。除此之外，當地警方也稱因為沒有收到投訴，所以沒有對這起竊盜案展開調查。