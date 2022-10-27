漢武帝通西域開啟絲綢之路，運送貨物以絲綢織品為大宗，故得此名，不過在技術不發達的漢朝，究竟如何量產絲織品。大陸成都在2012年修建地鐵時，意外找到「老官山漢墓」，裡面出土4台提花織機，考古學家進行研究後，發現漢朝的織布機宛如現代電腦，也是當時能夠量產絲織品的關鍵。

老官山漢墓出土4台提花織機，超精密的運作設計，讓不少專家都非常佩服。(影片來源/YouTube/CCTV百家講壇官方頻道)

大陸絲綢博物館副館長周暘在節目《百家講壇》提到，2012年成都修建鐵路時發現「老官山漢墓」，年代介於漢景帝與漢武帝，距今2000多年，考古人員在墓裡發現4台漢朝提花織機，指的是能織出較大面積且具色彩圖案的織布機，墓室中間還擺放15尊木俑，主要為了模擬西漢時期紡織作坊，證明早在西漢就已有大型織布機。

漢朝繁榮昌盛，紡織技術不斷進步，絲綢到漢朝不再是貴族專用，一般百姓也能使用，甚至還能運到西方販售，可見絲綢技術在當時相當純熟，但古時不如現代有機器能量產，漢朝究竟用什麼方法製作絲織品，出土的提花織機就成為關鍵，考古學家經過特殊技術，重新組裝漢朝提花織機，並用電腦復原運作方式。

絲綢博物館館長趙豐提到，織機的操作以經緯線為主，經線在機器上，緯線由梭穿入，通過經緯交織形成織物，須不斷重複穿線動作，而老官山織機就像是現代電腦，古人為了使織機能反覆且有規律地織出複雜花紋，發明「綜片」儲存花紋訊息，數個綜片分別控制千百根經線，作不同的升降運動，同時與緯線穿插織成具有各種花紋的織物。

館長趙豐接著說，漢代織機像一台擁有精密程式的電腦，保存織品的製造方式，漢朝時織工如同現代的程式設計師，已將設計圖存入綜片裡，織造時只需選擇好綜片，踩下踏板，穿過緯線再拉緊緯線，簡單四步驟循環就能織出成品，省去傳統織布機經緯紗交織的繁瑣流程，這一台紡織機宛如2000多年前的黑科技。