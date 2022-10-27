眼睛是靈魂之窗，是人類最重要的器官，美國南加州一名男子因為罹癌，失去了左眼，沒想到他竟然突發奇想，將自己的義眼變成了「手電筒」，超猛改造讓網友們看了嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，來自南加州的史丹利（Brian Stanley），因為罹患視網膜母細胞瘤，所以失去了左眼，只能帶著義眼生活，不過他並沒有因此自暴自棄，甚至發展出製作機械的愛好，更突發奇想動手改造義眼，探索無限可能。

史丹利過去曾在網路上分享自己設計製造的金屬工藝品，不過他沒有停止前進，還把心思動到自己的義眼上，買了鈦金屬進行加工，甚至在義眼裡面安裝硬體。從《Reddit》上瘋傳的影片可見，史丹利將義眼和手電筒結合，在伸手不見五指的屋內，能夠發出一束亮光，照亮周遭環境，而一顆電池擁有長達20小時的續航力，也不會因為配戴過久而發熱。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言驚呼「太酷炫了」、「這也太帥了吧，自帶特效欸」、「升級版的人類」、「眼球發亮的樣子，很像戴眼鏡的動漫人物突然有靈感的時候」。