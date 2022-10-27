歷史上除了皇帝以外，也有不少驕縱荒淫的公主，像是唐朝的太平公主、高陽公主、安樂公主，或是漢朝的館陶公主，而南朝劉宋的山陰公主，雖然名氣沒有其他公主大，但在好色、荒淫這方面，和其他人可是有過之而無不及。

綜合陸媒報導，山陰公主本名劉楚玉，是南朝劉宋孝武帝的長女，也是宋前廢帝劉子業的同母姊姊，她從小就備受父親疼愛，自然而然養成了驕縱肆意的個性，當時雖然有「皇族第一美人」之稱，但私生活卻十分混亂。孝武帝在世時，將劉楚玉嫁給光祿大夫何偃之子、有劉宋王朝2大美男子之稱的駙馬都尉何戢，不過她不滿足於此，還渴望擁有更多男子在身旁。

廢帝劉子業即位後，封劉楚玉為會稽長公主，姊弟2人關係親密，某天她向劉子業抱怨：「妾與陛下，雖男女有殊，俱託體先帝。陛下六宮萬數，而妾唯駙馬一人。事不均平，一何至此！」表示劉楚玉和劉子業雖然性別不同，不過都是先帝的骨肉，劉子業能擁有後宮佳麗三千，她卻只有駙馬一人，讓她感到非常不公平，劉子業聽完以後，便準備了30名男寵給她。

之後劉楚玉又看上了尚書吏部郎褚淵，因此請求劉子業讓褚淵服侍她10天，劉子業答應了姊姊的要求，召褚淵到西上閣居住，劉楚玉便在晚上偷偷去見他，不過當劉楚玉一靠近褚淵，他就起身而立，一整個晚上都不為所動，儘管劉楚玉多次逼迫，褚淵都寧死不屈，讓她無奈不已，10天一到只好放他走。

就在劉楚玉和劉子業這對姊弟放縱玩樂的時候，宋明帝劉彧趁機發動叛亂，將劉子業殺死，並以皇太后的名義下詔，稱劉楚玉「淫亂縱慝（音同特），義絕人經。並可於第賜盡。」賜死她和她的同母弟弟劉子尚，劉楚玉過世時才20歲左右，下場令人唏噓。