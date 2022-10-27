大自然十分殘酷，只要露出一絲弱點，就可能被其他掠食者獵食。近日一名嚮導在南非的國家公園目擊到殘忍又罕見的畫面，一隻黑斑羚正趴坐在草地上分娩，卻被非洲野狗和鬣狗發現，還未出生的胎兒硬生生被扯出體外，最終母子都成為了這群掠食者的大餐。

YouTube頻道《Latest Sightings》近日分享一段影片，37歲嚮導波特（Terence Porter）日前在克魯格國家公園（Kruger National Park）的營地內走動，突然聽到附近傳來很大的聲響，於是好奇查看，沒想到竟看到一隻正在分娩的黑斑羚趴坐在草地上，還有一隻非洲野狗從不遠處逐漸向牠靠近，隨後迅速展開攻擊。

不久後，一隻斑鬣狗（Spotted Hyena）也加入行動，本來互為敵人的非洲野狗和斑鬣狗，居然默契地沒有打架，而是攜手合作繼續攻擊黑斑羚。從波特拍攝的影片可以看到，斑鬣狗朝黑斑羚的屁股攻擊，非洲野狗則不斷撕扯著黑斑羚的腹部，接著一隻尚未出生的胎兒就硬生生被扯出，被斑鬣狗吃下肚。

尚未享用到美食的非洲鬣狗，把黑斑羚的腹部撕扯出一個大洞，導致內臟垂掛在體外，所幸這樣的痛苦並沒有持續太久，隨著另一隻非洲野狗的加入，黑斑羚很快就斷氣，成為3隻掠食者的食物。

雖然眼前的畫面既血腥又殘酷，波特仍感到興奮不已，「這一幕讓我腎上腺素極速飆升，而且真的非常罕見！」他也補充說明，鬣狗其實能夠靠自己的力量獵捕食物，但牠卻以「撿漏」，吃其他掠食者剩下的食物而聞名。