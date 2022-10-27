貓咪生性貪玩又愛亂鑽，總是躲在讓人意想不到的地方。日本一名飼主養了2隻貓，近日發現其中一隻黑貓不見了，不管他怎麼找都找不到，擔心牠偷跑出去遭不測，最後才驚覺黑貓其實一直站在電視機前，黑色貓毛形成完美保護色，讓他哭笑不得，事後PO出愛貓隱身照，不少網友直呼「萬聖節最佳裝扮」。

日本網友@yonasawa養了兩隻貓，其中一隻名為「クロ」的黑貓，全身都是黑的，經常讓飼主找不到，一日牠站在關閉的電視機前，由於螢幕同樣也是黑的，讓貓完美隱藏在暗處，飼主找了一陣子才找到牠，若是黑貓沒有睜開眼睛，完全不會發現牠就站在電視機前，飼主將愛貓隱身照分享至推特。

照片累積9.8萬人按讚，不少網友表示「這比童書《尋找威利》還困難」、「萬聖節最佳偽裝」、「這隻貓根本是忍者吧」、「如果牠沒睜開眼睛，我還真的找不到」、「難怪很多飼主不想養黑貓，真的很容易找不到，而且每到晚上根本看不到牠們，還會嚇到自己」。

貓咪身體非常柔軟，可以鑽進各種大小的空間，因此常被說是水做的生物，也因為牠們愛亂鑽，所以總是讓飼主找到很頭疼，美國一名女子布麗安娜（Brianna）也曾分享貓咪隱身照，她養了一隻乳牛貓，豈料放飯時卻不見愛貓蹤影，找了老半天都找不到，之後聽到廚房有動靜，才發現貓咪一直躲在透明塑膠袋裡，由於牠的花色和環境太類似，導致飼主難以發現。