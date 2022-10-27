古代文人墨客喜歡作詩、對聯，留下了不少千古詩詞，身為皇帝的乾隆也熱愛文字創作，生涯寫詩萬首，也有許多關於對聯的奇文，其中一段更與青樓有關，對聯一出讓不少青樓女子當場羞紅臉，堪稱經典之作。

根據《搜狐網》報導，乾隆多次下江南，某次出巡時經過妓院門口，上頭留下了一個對子引起他的注意，只見上聯寫道「一雙玉臂千人枕」，讓他越看越有趣，後來才知道原來是一名落魄書生寫下，但只寫了上聯卻沒有下聯，遲遲沒有人能夠對出下聯。

興致大發的乾隆當下陷入沉思，接著對出「半點朱唇萬客嚐」，短短7個字雖然露骨，卻完美呼應上聯，「半點」對應「一雙」， 「朱唇」對應「玉臂」， 「萬客嚐」對應「千人枕」，同時也精確詮釋出妓院的特色生活，讓不少青樓女子不禁羞紅臉。

後來乾隆勉勵落魄書生不要氣餒，繼續朝著科舉之路前進，並暗中記下書生的名字，希望這位才華洋溢的年輕人日後能夠為自己效力，果然第二年書生金榜題名。而得了功名的書生在覲見皇帝時，驚見當初對出下聯的就是當今聖上，了解事情原委後，不由得感激涕零，至於兩人的上下聯也被作為傳世經典，一直留在妓院門口，被人們傳頌。