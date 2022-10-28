最早激發我寫這本書的原因可能是我在羅馬大學讀書時，有一次中文老師要我們表演一齣戲劇，並由於這個原因，選擇了梁山伯與祝英台的愛情悲劇，即人盡皆知的「蝴蝶情人」。四百年來，這個一千多年前的古老傳說被不斷地搬上舞臺，在二十世紀歷經各種新媒體和觀眾之後，繼續深受廣大民眾的喜愛。這個故事講述了學校裡的兩位同窗——一位少年和一位女扮男裝的姑娘——之間產生的愛情關係，後來祝英台奉父之命返家，其父在滿足了祝英台像男子那樣出門求學的心願後，正準備籌劃女兒的婚姻大事。祝英台不得不離開愛戀的梁山伯，她沒有吐露心中的祕密，但告訴梁山伯自己家鄉的地址，答應為他做媒，娶「他的九妹」為妻。梁山伯應允前往，卻發現祝英台就是「九妹」——這似乎真是個天大的好消息，這樣他們就能夠順理成章地結婚了！然而，儘管祝英台苦苦懇求，也未能打動父親解除已經訂下的一紙婚約。梁山伯憂鬱成疾，不久身亡。祝英台在出嫁那天，要求去梁山伯的墳墓祭奠；到了墓地前，祝英台悲痛欲絕、慟哭流淚，在她的感召下，墳墓突然裂開，她迅速縱身一躍，跳入其中。不一會兒，兩隻蝴蝶從墳墓裡翩翩起舞，最終自由地展翅離去。

我們被告知，這個淒美的愛情故事象徵著落後和殘酷的中國「封建社會」，它壓制女性的自決意願和自發產生的愛情。這是異性戀愛情典型的厄運，它是中國的《羅密歐與朱麗葉》。然而，這種愛情卻令我感到困惑不已，因為它似乎並不完整，至少是前後不一致的，好像遺漏了某些重要的內容，或未充分地予以解釋。畢竟，只是在故事結尾揭露祝英台的性別時，異性戀愛情才作為共享的選擇而出現，而且這種選擇很快就被碾碎。那麼，這之前他倆之間的感情呢？祝英台能時刻意識到她真正的性別以及她的異性戀激情，但是梁山伯，就是我得進行角色模仿的這個人物呢？假設梁山伯在書院裡找到了最好的朋友，即他的「結拜兄弟」；與祝英台不同，對梁山伯而言，這不是關於情侶依戀的問題，它尚未到那個時候。可是在我看來，他愛上的是一位男性同窗，很長時間之後才發現是年輕的姑娘，並且可能成為合法的配偶。這一發現使他欣喜不已（儘管很短暫）。然而，當梁山伯在書院遇見祝英台這位「少年」，兩人形影不離，離別之後關於他的美好記憶又縈繞於心，這促使他決定不惜一切代價去找到他，這一切又意味著什麼？難道那個少年、那段難以忘懷的感情，沒有留下任何痕跡？後來的情感轉化又是如何發生的？很顯然，這些故事仍有待書寫。但是，梁祝的故事讓我第一次想知道中華文化裡的男同性戀是怎樣的，以及它是如何被看待的。

【內容簡介】

《風流浪子的男友》深入研究晚明至清末三百年間的中國文學，揭示中華帝國晚期的男同性戀和同性戀關係複雜而迷人的歷史。魏濁安特別借鑑經常被忽視的豔情小說作品，就同性之愛與慾對中國男性氣質演變的重要性進行了坦率的探索。

藉由扎實的解讀與詮釋，魏濁安確定了一些在這類文本中反覆出現的角色——例如放蕩的學者、俠士英雄和好色的僧侶——並闡明了一系列關鍵問題，包括規範男性之間性行為的社會和法律界限、男性賣淫的興起與男性美的審美觀。以這些材料為基礎，《風流浪子的男友》呈現了中國男同性戀觀念變化的歷史輪廓，以及同性慾望在其文化中所扮演的重要角色。

【作者簡介】

魏濁安（Giovanni Vitiello）

義大利那不勒斯東方大學中國語言文學教授。他在美國加州大學柏克萊分校獲得博士學位，並於荷蘭萊頓國際亞洲研究所從事博士後研究。1999年至2013年任教於夏威夷大學馬諾阿分校，教授前現代中國文學。他的研究專注於中華帝國晚期的小說和性史，並得到歐洲研究委員會（ERC）和美國學術團體聯合會（ACLS）等機構的支持。

【譯者簡介】

王晴鋒

北京大學社會學系博士，中國農業大學人文與發展學院副教授。著有《同性戀研究：歷史、經驗與理論》、《歐文•戈夫曼與情境互動論》，譯有《浮現中的女同性戀：現代中國的女同性愛欲》。