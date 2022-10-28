陳森的《品花寶鑑》寫於十九世紀中期，它的主角叫梅子玉，然而，不僅僅是他的名字源自賈寶玉。《紅樓夢》最重要的遺產是它的性別和情感意識形態，《品花寶鑑》繼承了這一點，但是沒有《紅樓夢》裡情感失敗的悲劇色彩。儘管《品花寶鑑》在很多地方借鑑《紅樓夢》，但它抹平了《紅樓夢》裡令人棘手的棱角。總體而言，梅子玉是比賈寶玉更為傳統的人物，他更接近於才子佳人愛情故事裡的「年輕才子」，《品花寶鑑》整部小說也比《紅樓夢》更符合此類小說傳統。與賈寶玉非傳統的性格和教養形成鮮明對比，梅子玉是一位非常得體的年輕人，他是儒家孝子的典範，絕不會違背家庭的期待。梅子玉的教育歷程和仕途無可挑剔，他甚至從未想過要違拗它們。對梅子玉來說，亂交和性放縱是禁忌。賈寶玉被允許與正值青春期的姊妹們一起在大觀園裡玩耍，還為他安排貼身女侍，以滿足他的性好奇，但是梅子玉的母親不允許「僕婦三十歲以下，丫鬟十五歲以上者」來服侍他。梅子玉在各個方面都比賈寶玉更加溫順，他具有女性化的男性氣質以及多愁善感的性情。在這兩部小說裡，故事的核心是尋找感情知己，兩部小說都以美化懷舊和愁思為特徵；用馬克夢的話來說，陳森大量繼承了曹雪芹的「崇高愛情」觀念。可以說，將慾望的肉體性進行昇華，《紅樓夢》裡已經存在這種傾向（除了原稿的各章回之外），而《品花寶鑑》進一步激進化了這種傾向，它強調貞操和「潔淨」，甚至到達了這樣的程度，即愛和性往往處於對立的位置。這種激進化最極端的例子是小說的主人公梅子玉，他對感官享樂的譴責既包括女人，也包括男人。例如，小說裡有個情節發生於元宵節期間，當時有位婦女直盯著梅子玉看，這令他臉紅難堪，尷尬地低下了頭。這個場景顯然為了使他與豔情文學中傳統的風流浪子形成鮮明的對照，後者通常在元宵節期間尋覓性感的女人，策劃引誘她（這裡卻產生了顛倒的相互關係，是婦人發現了他，並向他獻殷勤）。稍後還有一個類似的場景，這次涉及的是少年，當時梅子玉和假「琴言」在聚會上相遇，他出乎意料地對這位嫵媚的演員一見鍾情。梅子玉一直焦慮地等待著這次會面，現在他們同坐在一把長椅上，而「琴言」如此專注地看著他，他又一次羞怯地垂下了頭。對性誘惑的直白暗示使梅子玉感到臉紅；難怪他因為「冰冷的心」被杜琴言迷戀，他超然的姿態令人聯想起《紅樓夢》裡的林黛玉。甚至在遇見他之前，當朋友將這位琴官描述為「把塊水晶放在他心裡，又硬又冷」的時候，杜琴言很高興。對於與梅子玉同聲相求的有情人而言，這樣一種冰冷的憂鬱是無法抗拒的，對他們來說，任何涉及感情的東西都會感到心慌意亂——在這裡，貞潔與性恐懼交織在一起。

但是，與本研究最相關的兩部小說之間的區別在於，梅子玉的愛情能力主要體現在他與昆曲男旦杜琴言之間的關係，梅子玉有一次透過馬車的窗戶看見他，就無可救藥地愛上了他。正如王德威敏銳地注意到的那樣，《品花寶鑑》將《紅樓夢》改寫成了「同性戀羅曼史」，其中杜琴言對應於賈寶玉最喜愛的表妹林黛玉，而梅子玉的妻子瓊華對應於賈寶玉的妻子薛寶釵。但是梅子玉與他的人物原型不同，他設法實現自己的情感命運。與其他《紅樓夢》的改寫作品和續集一樣，《品花寶鑑》試圖補救它悲劇的結局，挽回賈寶玉的情感失敗。《品花寶鑑》確實實現了《紅樓夢》裡幻想的三人之間的幸福，只是梅子玉的「兩個美人」是不同性別的人。就此而言，我認為杜琴言這個人物，除了他以林黛玉為人物原型之外，還不可避免地使讀者將他與秦鍾聯繫起來。從這個角度看，陳森實施的修復可以被認為是三重性的——他既拯救賈寶玉與薛寶釵和林黛玉之間的異性戀情，也拯救他與秦鍾之間的同性戀關係。在創造了男「林黛玉」之後，陳森最終得以給自己的「賈寶玉」兩位知己和兩段成功的戀情，其中一段是與少年，另一段則是與少女。

【內容簡介】

《風流浪子的男友》深入研究晚明至清末三百年間的中國文學，揭示中華帝國晚期的男同性戀和同性戀關係複雜而迷人的歷史。魏濁安特別借鑑經常被忽視的豔情小說作品，就同性之愛與慾對中國男性氣質演變的重要性進行了坦率的探索。

藉由扎實的解讀與詮釋，魏濁安確定了一些在這類文本中反覆出現的角色——例如放蕩的學者、俠士英雄和好色的僧侶——並闡明了一系列關鍵問題，包括規範男性之間性行為的社會和法律界限、男性賣淫的興起與男性美的審美觀。以這些材料為基礎，《風流浪子的男友》呈現了中國男同性戀觀念變化的歷史輪廓，以及同性慾望在其文化中所扮演的重要角色。

【作者簡介】

魏濁安（Giovanni Vitiello）

義大利那不勒斯東方大學中國語言文學教授。他在美國加州大學柏克萊分校獲得博士學位，並於荷蘭萊頓國際亞洲研究所從事博士後研究。1999年至2013年任教於夏威夷大學馬諾阿分校，教授前現代中國文學。他的研究專注於中華帝國晚期的小說和性史，並得到歐洲研究委員會（ERC）和美國學術團體聯合會（ACLS）等機構的支持。

【譯者簡介】

王晴鋒

北京大學社會學系博士，中國農業大學人文與發展學院副教授。著有《同性戀研究：歷史、經驗與理論》、《歐文•戈夫曼與情境互動論》，譯有《浮現中的女同性戀：現代中國的女同性愛欲》。