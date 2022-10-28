好恐怖！大陸海南一名村民近日發現，自家柴房溜進一條長約4公尺的巨蟒，而且重達120斤（60公斤），嚇得趕緊報警，但由於蛇的體型過大，牠的身體比成人大腿還粗，最終出動4名專業人士才成功制伏，村民目擊捉捕過程全嚇傻。

根據《新京報》報導，海南瓊海一名村民近日發現自家柴房有動靜，靠近一看驚見一條巨蟒，身體比成人大腿還粗，隨後趕緊報警求助，消防救援人員趕到現場，發現蟒蛇長約4公尺、重120斤（60公斤），體型非常大，隨後聯繫瓊海蛇博園工作人員到場協助。

3名消防人員先是做好個人防護，與蛇博園工作人員合力抓蟒蛇，眾人捧起蛇身都相當吃力，費了一番功夫才將牠裝進袋子裡，日後會選擇地點將牠放生。瓊海消防部門提醒，民眾若遇到蛇類，不要驚擾牠們，更不要擅自抓捕，應報警讓專業人士處理。

而近日印尼才發生蟒蛇吃人事件，蘇門答臘島一名54歲婦人到叢林採集橡膠，但到了傍晚都沒回家，家人發現後趕緊報警，經過兩天的搜救，都未找到婦人的蹤跡，豈料在附近林地發現一條巨蟒，身形異常肥大，似乎剛吞下巨大獵物，搜救隊猜測婦人可能被吃掉，剖開蟒蛇腹部後果真找到屍體，也讓當地村民人心惶惶。