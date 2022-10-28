寶慶公主是明太祖朱元璋最小的女兒，8歲時交由她的哥哥明成祖朱棣撫養，儘管朱棣性格腹黑，但卻非常疼愛妹妹，在妹妹結婚時，他甚至還準備豐厚的嫁妝，但寶慶公主只活到39歲就過世，而駙馬爺在公主死後竟瘋狂納妾，數量多達100人，活到90歲，成為明朝最長壽的駙馬。

根據大陸節目《經典傳奇》報導，明太祖朱元璋一共有16個女兒，而最小的就是「寶慶公主」，她出生於洪武二十八年（1394年），生母是張氏，寶慶公主3歲時，父親朱元璋過世，40多位嬪妃、宮人賜死殉葬，因此有不少人認為，她的生母也跟著被殉葬。

直到靖難之役後，明成祖朱棣即位，當時寶慶公主只有8歲，他便擔起照顧妹妹的責任，與徐皇后一起養育寶慶公主，將她視為自己的女兒，感情非常好，永樂十一年（1413年），當時一名20多歲鎮守金川門的官員「趙輝」，相貌英俊非凡，因此被選為駙馬，寶慶公主看到趙輝後，馬上就墜入情網。

南京市考古研究院龔巨平提到，朱棣為寶慶公主準備豐厚嫁妝，是其他公主的好幾倍，甚至還派出當時的太子，也就是後來的明仁宗送嫁，親自送寶慶公主到住處，不僅如此，比她小5歲的侄孫明宣宗登基時，還封她為寶慶大長公主，且賞賜豐厚，在史書內記載，寶慶公主個性賢淑，可見所言不假，才會深受歷任皇帝喜愛。

而寶慶公主結婚後發現，丈夫趙輝非常花心，不過他並未對公主不好，直到寶慶公主39歲過世後，中年喪妻的趙輝仕途順遂，在南京任職權力也大了，生活過得越來越奢糜，根據《明史．公主傳》記載「凡事六朝，歷掌南京都督及宗人府事。家故豪侈，姬妾至百餘人」，指他住進豪宅還納妾百人，雖然這些妻妾是寶慶公主去世後才被趙輝納入，不過也可看出他私生活放縱，享受榮華富貴60年，直到90歲才過世。