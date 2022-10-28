大陸廣東一對母女近日發現眼睛出現乾癢症狀，趕緊到醫院做檢查，醫師隨機拔3根睫毛，發現裡面共藏了6隻蟎蟲，眼瞼內有多達上百隻蟎蟲，隨即採取應對治療措施，而母女倆眼中蟎蟲皆來自家中的寵物狗，她們接觸寵物後沒有立刻洗手，才會導致寵物身上的蟎蟲跑進眼睛。

根據《廣東台觸電新聞》報導，廣東中山一名李姓女子近日發現，雙眼乾澀而且奇癢無比，母親也有相同症狀，兩人一起到醫院做檢查，醫師隨機取下李女3根睫毛，發現右眼有2隻蟎蟲，左眼則有4隻，表示她的眼瞼裡至少有上百隻蟎蟲，李女的母親更誇張，1根睫毛就有14隻蟎蟲，眼瞼裡至少有2、300隻。

劉姓醫師診斷她們眼睛感染蠕形蟎蟲，遂而引發瞼緣炎，導致瞼板腺功能障礙，因此出現乾眼症，母女倆眼瞼有蟎蟲寄生，與她們飼養的寵物犬有關，寵物會引起寄生蟲傳染問題，而眼瞼的瞼板腺堵塞會導致乾眼症，瞼板腺主要功能為分泌油脂層，以延緩水液層蒸發，蟎蟲會使瞼板腺感染，因而導致乾眼症。

劉姓醫師提醒，當人與寵物接觸後未及時洗手，在不經意情況下揉眼睛，就可能將寵物身上的蟎蟲帶進眼睛，而且老年人免疫力差，蟎蟲在他們眼睛內繁殖較快，飼主平時要注意衛生，還要定期幫寵物驅蟲，此外眼睛若感染蟎蟲，具有一定的傳染力，同住家人必須注意，若使用過患蟎蟲者的毛巾、床被及枕頭等個人用品，恐會增加感染機率，最好也要一起就醫檢查。