古代常說的仙鶴其實是丹頂鶴，丹頂鶴象徵長壽，寓意福壽安康，因此有了「駕鶴西歸」的說法，比喻人過世飛往極樂世界。大陸近日一名老翁過世，豈料他被送去殯儀館火化後，竟出現一群丹頂鶴在天空盤旋，讓家人看了非常驚訝。

根據陸媒報導，吉林一名老翁近日過世後，遺體被送往殯儀館火化，親人都哭成一團，豈料他們在儀式結束，走出殯儀館後發現，上空竟出現一大群丹頂鶴，在天空上盤繞飛翔，久久沒有離開，讓現場所有人都驚呆。

過世老翁的媳婦提到，自己也是第一次遇到這種事情，讓她瞬間體悟到，公公是一個有福的人，意義上也是所謂的「駕鶴西歸」。不少網友表示，雖然丹頂鶴的出現可能只是偶然，但對於家屬而言卻是莫大的安慰，「老翁生前一定積了許多陰德，如今才能駕鶴西遊」、「千鶴繞城，祥瑞之氣」。

無獨有偶，遼寧盤錦一名87歲老翁逝世，親屬在家中舉辦喪禮時，也飛來一隻丹頂鶴，牠逕自走進靈堂，過程中不斷晃動頭部，像是在向老翁叩首示意，在場親人都非常驚訝，之後還準備了一些玉米、蔬菜，並到市場買活魚宴請丹頂鶴，而丹頂鶴在院子裡待了一個下午，直到接近傍晚時分才離開。