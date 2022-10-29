墨西哥小鎮近日發生一起駭人事件，鎮上居民驚見流浪狗叼著一顆人頭在大街上亂竄，警方人員獲報後連忙到場捕捉流浪狗，並從牠口中將頭顱奪回，事後證實是黑幫斬首命案。

綜合外媒報導，墨西哥薩卡特卡斯省治安惡劣，經常發生暴力鬥毆事件，不料近日卻發生民眾目擊流浪狗叼著一顆人頭在街頭亂竄的駭人景象。對此，當地執法人員表示，整起事件和販毒集團有關，26日晚間死者被斬首棄屍於蒙特埃斯科韋多鎮一家銀行的ATM外。

由於當地販毒集團和黑幫份子經常發生衝突，廝殺案件時有所聞，且不少人被殺害後會遭到肢解，行兇者甚至會留下紙條恐嚇敵對陣營，行徑非常囂張。果然警方就在棄屍地點找到一張紙條，證實是黑幫斬首命案。

不過警方在棄屍現場進行調查時，突然有一隻流浪狗亂入，並將死者頭顱叼走，一路在大街上亂竄，未能及時阻止。根據網路上瘋傳的影片顯示，流浪狗用上下顎緊緊咬著死者的頸部位置，在漆黑的街道奔逃，疑似是在尋找安全地點，將人頭當作晚餐飽食一頓。好在後來警方獲報後，才將頭顱從流浪狗口中奪回。