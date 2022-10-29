國家進行城市及公共設施建設、開發等過程中，若有住戶因不滿賠償而拒絕搬遷，就會被稱作「釘子戶」。大陸江西近日為了興建道路對周圍民宅進行拆遷，豈料其中一戶屋主似乎不滿補償標準，因此拒絕搬遷，當地政府無奈只能在附近開挖，使釘子戶變成一座孤島，現場影片曝光後，在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，江西省瑞昌市近日著手興建公路，豈料其中一戶屋主似乎不滿補償標準，因而拒絕搬遷，施工人員抵達現場後，直接將建築物周圍高出地面的小山丘挖掉，使3層樓的房屋瞬間變成「孤島」，屋主出入還須自備梯子，才能爬到地面，影片被分享至微博，引發討論。

不少人認為，政府的作法相當不妥，「先不管誰對誰錯，這樣挖會有安全問題」、「把拆遷價格和戶主要價曝光，讓民眾評評理，這樣就知道是誰的問題了」、「法律規定不能用斷水、斷電、斷路等方式強迫拆遷，這種方式已經犯法了」，但也有人質疑，可能是住戶獅子大開口，「如果補償標準都一樣，別人都拆了，為何只有他們家不肯拆」。

相關影片在網路上發酵，當地政府表示，瑞昌市目前正在興建鐵東路，是今年重要的民生建設之一，更是出入慶豐新城安置區的主幹道，除了這一戶不同意補償標準，其餘90多戶已全依法遷到其他地方安置，施工單位目前已暫停作業，並做好安全檢測與防護，也會採取相關措施保障住戶能自由出入，接下來會繼續與屋主溝通，希望能早日完成道路建設。