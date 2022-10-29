美國阿肯色州一名男子騎乘無牌摩托車被警方逮個正著，一陣飛車追逐後，男子棄車逃逸，警方也緊追在後，沒想到當員警掏出電擊槍射向他時，卻引燃了對方背包裡的汽油，瞬間爆出巨大火球將其吞沒，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，整起事件發生在阿肯色州的小岩城（Little Rock），本月13日凌晨1時20分左右，警方目擊38歲的蓋勒（Christopher Gaylor）騎著沒有車牌的摩托車，沿著亞設大道（Asher Avenue）行進。警方隨即將其攔檢，但蓋勒不予理會，因而引發警匪追逐。

報導指出，蓋勒一度將摩托車油門催到161公里，並且無視沿途所有交通號誌，為了躲避警方追捕，最後在一處住宅區棄車逃逸。根據警方的行車紀錄器畫面顯示，一名員警掏出電擊槍阻止他繼續奔逃，沒想到電擊探針擊中蓋勒時，他身上突然爆出火光，嚇得員警驚喊「他著火了！」立刻跑去拿滅火器，而燒成火球的蓋勒則在地上翻滾，試圖滅火。

警方事後調查發現，蓋勒的後背包藏有1加侖的汽油，是導致當時瞬間起火的原因，目前蓋勒已經脫離生命危險，並住院治療。同時警方得知蓋勒被執法部門發出多張待執行的逮捕令通緝，預料康復後將面臨重罪逃逸、未登記車輛、駕照吊扣期間駕駛及危險駕駛等多項指控。