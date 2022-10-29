英國倫敦一名汽車維修員在2014年中得彩券頭獎，抱走高達1.08億英鎊（約新台幣40億元）獎金，他拿到錢後秒買豪宅、跑車，生活過得非常優渥，如今事隔8年，他竟非常感嘆，直呼現在生活很無聊，讓許多人傻眼。

根據《LADbible》報導，倫敦寇斯頓一名汽車維修員特羅特（Neil Trotter）在2014年，花10英鎊（約新台幣372元）買百萬歐元彩票（EUROMILLIONS），沒想到竟中得1.08億英鎊（約新台幣40億元），當時他馬上辭掉工作，買了跑車還有具私人湖泊的豪宅。

如今事隔8年，特羅特分享自己中獎後生活，指他還是很難適應新生活，尤其是一夕之間獲得這麼多錢，當時他並未選擇匿名領獎而是公開身分，「我原本必須工作才能養活自己，但現在卻不需要工作了，真的是一件非常奇怪的事，我很快也發現，每天坐在家裡看電視非常無聊」。

特羅特回憶說，還沒中獎前他曾告訴父親，自己未來的房子裡會有一個湖，當時他的父親還揶揄別再作夢，沒想到這個夢竟能成真，而且在彩券開獎當天，他還曾告訴父親的辦公室人員，「明天這個時候，我將會成為富翁」、「我有一種強烈的預感，我一定會中獎」，豈料數個小時後，特羅特果真成為富翁。

不少網友說，「天啊！我也好希望有他這種煩惱」，還有人表示認同，「他的問題不是錢，這就像退休生活一樣，必須找到自己的目標與愛好，保持社交、融入社會，就會像每天都在工作」、「如果我中了頭獎，我會選擇匿名領獎，而且繼續做自己原本的工作，這些錢讓生活變輕鬆，但並不意味要停止提升自我技能與成就」。