看過三國演義的人都知道，劉備的兒子劉禪阿斗繼承了他的帝位，但其實劉備還有兩個女兒，卻罕有人提起。當時著名的長坂坡戰役中，趙子龍在曹營七進七出，殺得曹軍上將膽寒，救出了阿斗與甘夫人，卻救不出劉備的兩個女兒，導致兩人被曹操生擒後淪為玩物，而此事也成了蜀漢君臣一直不敢提的屈辱往事。

根據《搜狐網》報導，長坂坡戰役可說是劉備生平最屈辱的一戰，兒子阿斗險些被曹操擄走，幸虧趙子龍在百萬曹軍中七進七出，才將阿斗順利救出，但其實劉備兩個貌美如花的女兒也被曹操生擒。

無奈當時女子地位低下，很快就被做出了取捨，即便劉備心有不甘，在自身難保的艱難處境下，也無從顧及女兒們的安危。《三國志魏書諸夏侯曹傳》中有記載，「（曹純）從征荊州，追劉備於長坂，獲其二女輜重，收其散卒」。

劉備的兩個女兒落到曹操手中後，自然沒有好下場，曹操為了羞辱劉備，故意將他的女兒獻給老將曹純，受盡了折磨和屈辱；然而曹純的身體欠佳，沒兩年就駕鶴西歸，不過劉備的兩個女兒沒有因此逃離魔掌，很快又被曹操囚禁在自己一手打造、專門收集無數美人的銅雀臺供自己享樂，每當宴請百官時，曹操總會讓兩人獻舞，為的就是彰顯自己的能耐並藉機羞辱劉備。

劉備雖然明知道自己的女兒被關在銅雀臺，卻羞於提起這件事，不敢貿然向曹操索要，也不願用太大的代價換回兩個女兒。這件事成了蜀漢君臣不敢提的屈辱往事，知道真相的趙子龍也不敢對外人說，畢竟這關係到劉備的聲譽。