大陸雲南一處村莊近日出現巨型野牛，身長3公尺、肩高2.3公尺，嚇得村民趕緊報警，在員警的協助下，野牛順利回山林裡，並未造成人員受傷，這頭巨牛品種為「印度野牛」，是世界上體型最大的牛，成年雄性野牛最重可達1.5公噸，不少網友看到牠的身形直呼牛魔王。

根據陸媒報導，雲南普洱某村莊近日出現一頭野牛，牠的身形非常高大，身長3公尺、肩高2.3公尺，村民擔心牠會衝進村莊，趕緊報警求助，員警透過監視器發現，這頭野牛正在村寨附近的山坡上覓食，隨後疏散周邊的民眾，一路護送牠回到山林。

而這頭牛的品種為「印度野牛」，屬於大陸國家一級保護動物，僅分佈雲南南部，普洱只有27隻。不少網友表示，「壯碩身體搭配牠的角，看起來真的好像小說《西遊記》裡的牛魔王」、「牠走在黑夜裡，看起來好霸氣啊」、「這被撞到還得了」。

據《嘉道理農場暨植物園 》介紹，印度野牛（Bos gaurus）又稱白肢野牛、白襪子等，因四肢膝蓋以下為白毛而得名，分布於南亞和東南亞，是現存世界上體型最大的牛，體長3.3公尺左右，體重700至1500公斤，肩高190至220公分，公牛比母牛體型更魁梧，公牛全身油黑、肌肉發達，而且肩峰高聳，猶如動物界的健美選手，雖然公牛與母牛都有角，但母的角較小，而公牛的雙角彎度很大，角從頭部兩側生長再向上彎曲。