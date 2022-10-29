古代沒有鐘錶，白天只能靠著觀測太陽的照射角度判斷時間，不過這個方法到了夜晚就不管用，因此「打更」的職業也因應而生，但其實除了報時之外，打更還有3個重要作用。

根據《搜狐網》報導，「打更」的目的不只有報時，還有3個重要的作用，首先是「防止火災」，古裝劇最經典的橋段莫過於電視劇總會有打更人手持燈籠、提著銅鑼，沿著街邊敲打，不斷吆喝著「天乾物燥，小心火燭！」原因在於古代社會發展相對落後，人們入睡後有可能忘記將蠟燭吹熄，一旦出現在多風的季節裡，就很容易引發火災，此時熟睡中的人們不一定能在第一時間發現，若能在事發時將人叫醒，就能把損失降到最低。

其次是「防盜」，古代治安較差，許多心懷不軌的人會趁著夜深人靜時做出一些雞鳴狗盜之事，一旦打更人撞見壞人時，就能及時嚇阻對方，或是通報附近居民。

第三是「防止外敵入侵」，這情況適用於古代軍營，由於軍隊在外作戰，難免會安營扎寨與敵軍對峙，此時會派出打更人巡夜，防止敵軍滲透。除此之外，打更人也會巡視自家各個營寨，看有無間諜滲入搞破壞。