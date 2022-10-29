大禹治水是古代神話傳説故事，指大禹率領民眾與洪水爭鬥，最終取得勝利，不過大禹治水只是傳說嗎？北京一間博物館專家2002年在香港骨董市場，意外發現一件西周青銅器，去掉銅器底部的生鏽部分，意外發現驚人線索，為大禹治水傳說增加可信度。

根據《北京時間》報導，北京保利藝術博物館專家2002年在香港骨董市場，發現一件西周青銅器「遂公盨（音同許）」，趕緊將銅器買下，發現其底部都生鏽了，但隱約還是可以看到一些文字，專家隨後進行除鏽工作，遂公盨底部露出98字銘文。

銘文刻有「天命禹敷土，隨山浚川，乃差地設征，降民監德，乃自作配鄉（享）民，成父母。」指上天命大禹規劃天下土地，順應山勢並疏導河流，其中「禹」這個字格外受關注，因為在此之前，最早出現大禹的記述是春秋時期的《尚書》。

北京大學考古文博學院教授徐天進提到，西周時期的遂公盨出土，將大禹與洪水的傳說出現時間，向前推進幾百年，至少在西周中期就已出現，也大幅增加大禹治水的可信度。據了解，遂公盨是西周時用於盛糧食的禮器，而且底部銘文內容與《尚書．禹貢》「禹敷土，隨山刊木，奠高山大川」相似。