大陸社群平台近日瘋傳一段「患癌媽媽去世前為兒子做最後一餐」的影片，引起廣泛關注，一名鄧姓男子分享媽媽去世前堅持為他做飯的畫面，因為化療的關係，媽媽的背影顯得十分憔悴，瘦弱的身軀彷彿隨時就要倒下，但她仍然堅持在廚房忙碌著，讓他心中五味雜陳，忍不住當場淚崩。

綜合陸媒報導，家住遼寧省大連市的鄧男表示，媽媽在2月時確診罹癌，10月中旬不幸撒手人寰，「我媽是個特別要強的人，她即使再疼也沒哼一句，而且每次在我面前還表現得特別堅強。」鄧男回憶，媽媽第3次化療後，突然問他想吃什麼，還要他陪著一起去菜市場買菜，買了海帶、馬鈴薯還有肉，接著就回家做飯。

鄧男透露，媽媽的身體狀態很差，「她在廚房做飯，我在客廳待著，我當時看著她的背影直接就控制不住哭了出來，那個時候她已經很虛弱了，做完飯特別喘，休息了好久。」鄧男說，那頓飯和往常一樣美味，他會永遠記在心裡，「味道和以往是一樣的，我全吃完了。」

影片曝光後感動不少網友，紛紛留言直呼「最偉大的母愛啊」、「媽媽的味道，會記住一輩子！願走好！」、「好難過，媽媽的味道永遠是無可取代的」、「媽媽永遠都是最惦記掛念兒女的那位，把最好的都留給他們，而從來不會為自己著想，哪怕到了生命的最後一分鐘」。