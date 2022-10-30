大陸湖北一名男子近日洗澡時驚覺不對勁，水龍頭打開竟然流出鮮紅色的「血水」，讓他當場嚇瘋，急忙跑出浴室拿手機錄影並通報物業，經了解可能是水管檢修時加入高錳酸鉀，才會導致自來水變成紅色，結束一場虛驚。

綜合陸媒報導，湖北一名男子25日進入浴室準備洗澡時，沒想到水龍頭打開竟流出鮮紅色的自來水，驚覺事情不對勁的他立刻衝出浴室穿好衣服，並拿起手機拍下「血染浴室」的駭人景象。

影片中可見，水龍頭流出的自來水全是鮮紅色的，就連浴室內的牆壁和地板磁磚也是「血跡斑斑」。男子表示，之所以會緊急錄下影片，是想證明自己的清白，隨後也立刻通報物業。物業對此解釋，水管檢修時可能加入了高錳酸鉀，才會導致自來水變成紅色，目前已經恢復正常。

消息一出隨即掀起熱議，不少人認為物業應該提前通知，以免造成住戶恐慌，「這要是半夜，估計魂都沒了」、「驚悚片場景在現實生活上演，這得造成多大的心理陰影啊」、「這事如果發生在我身上一定嚇死，我膽子超小的」、「這麼隨便加東西不提前通知？如果業主正在拿來飲用或做飯怎麼辦」。