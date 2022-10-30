This is the exact reason why I don't own a fucking great big snake 🐍 😱😱 pic.twitter.com/M1vP5wJiad — The Ginger Ninja 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MrT4000) October 21, 2022

現代人養寵物不限於貓狗兔這類萌寵，也有不少人偏愛珍禽異獸，不過小心遭到攻擊反噬！網路上瘋傳一段影片，國外一名女子想跟寵物蟒親近，沒想到接觸後立刻被牠狠咬，甚至纏繞到手臂上，試圖將其絞殺，現場血跡斑斑，畫面曝光讓877萬網友看了頭皮發麻。

根據網路上瘋傳的影片顯示，國外一名女子在家中設置大型水缸，飼養了一條蟒蛇，當天她一如往常打算讓寵物蟒放風，打開水缸上蓋時還開心的跟牠打招呼，接著將手伸向蟒蛇想和牠親近，不料蟒蛇立刻一口狠咬住飼主的右手腕，還整個身體纏繞到她的手臂上。

面對突如其來的攻擊，女飼主原本還很鎮靜，站上凳子後試圖用左手將蟒蛇的身體掰開脫困，但蟒蛇卻越纏越緊，痛得女飼主不時發出呻吟。一旁的男子見狀趕緊將蟒蛇的下半身從缸裡拉出來，但很快牠的下身又纏住了女子的小腿，即便男子拿來蛇鉤輔助，還是徒勞無功，地上滴滿了女子遭咬傷的鮮血。最後男子要求攝影者快來幫忙，畫面才中斷。

影片曝光後不到10天就已經累積逾877萬觀看次數，不少網友看了冷汗直流，為女子的處境感到同情，但也有人認為爬蟲類的行為不可預測，哪天突然遭到反噬都不意外。