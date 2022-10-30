不少人看見蛇就倒退三步，擔心被發動攻擊小命不保，殊不知被視為冷血動物的蛇也有耍笨的時候。近日有網友分享多張綠樹蟒的奇葩照片，只見牠意外把自己打成一個結，導致食物吞不下去，讓原PO哭笑不得，打趣直呼「沒想到真的有這種笨蛋」。

洪姓網友近日在臉書分享多張綠樹蟒的照片，並透露餵食的時候發現牠沒有正常進食，不斷吞了又吐、吐了又吞，仔細一看才發現牠竟然把自己打成一個結，超荒謬景象讓他當場傻眼，「我以為蛇把自己打結這種胡鬧的劇情只會出現在卡通裡面，沒想到真的有這種笨蛋…自己把自己打結，導致食物都吞不下去」。

貼文一出隨即被轉發至臉書社團《動物梗圖星球》，不少網友看了後全笑翻，紛紛留言直呼「有夠ㄎㄧㄤ的蛇」、「請問是混了二哈品種嗎」、「拍攝者不救？」、「既然都打結了，可以綁綁看蝴蝶結嗎？」、「看來綠樹蟒也沒有很聰明」。

另外也有不少人擔心綠樹蟒打結的後續，並釣出原PO回應，「原本只是想自己記錄一下這荒唐的一幕，不知道居然迴響這麼熱烈，這隻小笨蛋已自行拆結」，開玩笑表示「過程中沒有任何的蛇受到傷害」。