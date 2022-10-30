電視劇《還珠格格》中就有女子在頭上插著一根草，賣身葬父的橋段。（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

古裝劇中經常出現走投無路的窮女子為了生計，在街邊賣身為奴或是賣身葬父的經典橋段，除了在身上掛牌明碼標價，或是在前方擺一張紙，寫上賣身理由之外，還會不約而同的在頭上插著一根草，乍看之下十分突兀，但其實這根草不是隨便亂插的，背後大有深意！

根據《騰訊網》報導，古代買賣的趕集地點多半在驛站附近，為求交易迅速，賣家會順手拔一根草放在商品旁，讓買家一眼就知道這是要出售的品項。因為當時受教育的百姓不多，文盲率高，懂得寫字的人不多，看得懂文字的人更少，更何況各地的方言極其難懂，所以在商品旁放一根草就成了眾人約定俗成的公認標記。

歷史故事中，楊志賣刀、范進賣雞、秦瓊賣馬都有類似的舉動，在要販售的東西插上「草標」，以示自己賣東西的決心。然而古人賣的東西不僅僅是物品，窮人家為求溫飽甚至不惜賣兒賣女，在孩子的頭上插上草標，表示孩子的命不值錢，只要用很低廉的價格就可以買下為奴。

另外，古代也常有如花似玉的窮女子「賣身葬父」的現象，一般都是跪在街邊，身旁擺放著老父親的遺體，等待好心人將自己買下，以獲得安葬父親的費用。這一幕卻也不禁讓現代人疑惑，為何做出這種選擇的都是女兒，卻少有兒子賣身葬父；再者，為何不自己挖坑，讓父親入土為安呢？

原因在於，古人認為女兒早晚都要出嫁，只有兒子才能延續香火，因此為了生計，賣的多數都是女兒。另外，當時若想處理一個人的後事，並不是一件簡單的事情，需要遵循一定的喪禮制度，葬具也要準備齊全，不能草草下葬。